07.06.2017

Als Jugendlicher kam er aus seiner Heimat Vietnam nach Deutschland - "im Zuge der Familienzusammenführung", erklärt er. Seine drei älteren Brüder waren zuvor aus dem südostasiatischen Land geflohen und von dem deutschen Hilfsschiff Cap Anamur gerettet worden.Die Geschichte seiner geistlichen Berufung begann 1997 mit einer Wallfahrt nach Lourdes. Allerdings musste sich Bui 20 Jahre gedulden, bis er die Weihe empfangen konnte. Die Beharrlichkeit, einen eingeschlagenen Weg allen Hindernissen zum Trotz zu gehen, sei eine wichtige Erfahrung für ihn gewesen, sagte der 47-Jährige heute. Nach dem Gottesdienst spendete Bien Bui-Trong den sogenannten Primizsegen durch Handauflegung, Gebet und Kreuzzeichen für jeden. Zahlreiche Gläubige waren deshalb in die Kirche nach Happurg gekommen.Hildegard Mertel , Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, sprach von einer großen Freude und Ehre für die Pfarrei. Diakon Markus Weinländer schenkte dem Neupriester ein aus Bethlehemer Olivenholz gearbeitetes "Tau", das Friedenszeichen des Heiligen Franziskus. Der Dank galt auch Pfarrer Douglas Vu , der als Konzelebrant die Messe mitfeierte.Bien Bui-Trong hatte am Pfingstsamstag von Bischof Heinz Josef Algermissen im Dom in Fulda die Priesterweihe empfangen. Nach Happurg führte ihn die freundschaftliche Verbindung zu einer Kainsbacher Familie. Seine erste Stelle ist im hessischen Hanau.