Vermischtes BY Bayern

06.04.2018

2

0 06.04.2018

München. In der laufenden Grippesaison hat es in Bayern bisher mehr als 40 000 Krankheitsfälle gegeben. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum der vorherigen Saison mit rund 18 000 Influenza-Fällen, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Freitag mitteilte. Seit vergangenem Oktober sind 96 Menschen an der Grippe gestorben. Die meisten Todesfälle gab es in Oberbayern und der Oberpfalz mit je 26. Nun scheint sich die Saison dem Ende zu nähern: Die Zahl der gemeldeten Neuerkrankungen im Freistaat sei zum dritten Mal in Folge zurückgegangen.