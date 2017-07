Vermischtes BY Bayern

04.07.2017

Münchberg. Der Tag nach dem verheerenden Busbrand auf der Autobahn A9 in Nordbayern steht im Zeichen der Ursachenforschung. Die 30 Überlebenden der Katastrophe sollen - soweit das möglich ist - befragt werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Dienstag.

Nur Theorien

Busfahrer im Fokus

"Das wird sicher nicht heute abgeschlossen werden", erklärte der Sprecher. Der Zustand der Verletzten sei unverändert, zwei von ihnen hatten schwere Brandverletzungen erlitten. 18 Menschen starben in den Flammen. Das Wrack, das nur noch ein verkohltes Gerippe des Busses ist, wird nach Angaben des Polizeisprechers kriminaltechnisch untersucht und von einem Gutachter besichtigt.Warum der Bus so schnell in Flammen aufging, überrascht selbst Experten. Dennein Auffahrunfall passiere fast täglich irgendwo in Deutschland, sagte BayernsVerkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag im Deutschlandfunk. Wieso sich dann offensichtlich in Sekundenschnelle das Feuer ausbreiten konnte, sei das "schwierige Thema". Um diese Frage beantworten zu können, müssten dieErmittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft abgewartet werden.Mit der Frage, was das Feuer ausgelöst haben könnte, halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft noch zurück. Experten haben aber schon Theorien: So könnte es sein, dass der Motorraum schon vor dem Aufprall brandte. Hans Ulrich Sander vom TÜV Rheinland, denkt an eine abgerissene Kraftstoffleitung. Dadurch könne Kraftstoff auf heiße Fahrzeugteile geflossen sein und ein Feuer ausgelöst haben. Johannes Hübner,Sicherheitsexperte vom RDA Internationalen Bustouristik Verband, sagt, es könne auch ein Kurzschluss im Armaturenbrett gewesen sein, wo die Elektrik des Fahrzeugs zusammengefasst sei.Laut dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer war der Unglücksbus drei Jahre alt und zuletzt im April vom Tüv ohne Beanstandung überprüft worden. Der Fahrer, der den Reisebus zum Unfallzeitpunkt lenkte und starb, war demnach seit mehr als zehn Jahren bei seiner aktuellen Firma beschäftigt und wurde vor vier Jahren für langjähriges unfallfreies Fahren ausgezeichnet. Dennoch steht allein der gestorbene Busfahrer als möglicher Verursacher im Fokus der Fahnder, gegen andere Personen wird nicht ermittelt. Der Firmensitz des Busunternehmens in Sachsen sei durchsucht worden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Dienstag mit. In dem Zusammenhang seien Unterlagen in Bezug auf den Reisebus und die beiden Busfahrer sichergestellt worden.