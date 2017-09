Das Personal bleibt

Vermischtes BY Bayern

08.09.2017

08.09.2017

Die Gesundheits- und Pflegeberufe klagen zwar über Fachkräftemangel - doch wer den Beruf einmal gelernt hat, bleibt in vielen Fällen auch in seinem Job.

Das berichtet das Magazin "Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis" (Ausgabe 1/2017) des Bundesinstituts für Berufsbildung.Die sogenannte Stayer-Quote lag 2013 bei 74,4 Prozent und damit deutlich höher als im Durchschnitt aller Berufe. Denn branchenübergreifend bleibt nur etwa jeder Zweite (46,7 Prozent) in dem Beruf, den er mal gelernt hat.Noch höher ist die Stayer-Quote zum Beispiel in Sicherheitsberufen (79,3 Prozent). (tmn)