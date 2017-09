Deutscher Verpackungspreis für Bocksbeutel-Flasche

Vermischtes BY Bayern

Berlin/Würzburg. Das Design des fränkischen Bocksbeutels überzeugt. Die Flasche für den Frankenwein ist am Dienstag in Berlin mit dem Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie Gestaltung und Veredlung ausgezeichnet worden. Die Flaschenform sei "eine moderne Interpretation einer bekannten Form unter Berücksichtigung nachhaltiger Glasreduktion", lautete die Begründung. 2015 hatte Designer Peter Schmidt (rechts) die Flasche neu gestaltet. Archivbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa