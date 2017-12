Deutschlands höchstes Gipfelkreuz schwebt an seinen Platz zurück

Vermischtes BY Bayern

06.12.2017

Garmisch-Partenkirchen. Das bei Bauarbeiten für die neue Seilbahn beschädigte Gipfelkreuz der Zugspitze ist wieder an seinem angestammten Platz. Nach mehreren Wochen Generalsanierung wurde es am Mittwoch mit der Materialseilbahn auf Deutschlands höchsten Berg (2962 Meter) transportiert und bei strahlendem Sonnenschein anschließend mit einem Baukran zur Befestigung an den Sockel gehievt. Das fast fünf Meter hohe goldene Kreuz war im Frühjahr von einer Kette des Baukranes getroffen worden. Dabei brach ein Teil des Strahlenkranzes heraus und stürzte in die Tiefe. Bergführer entdeckten es Tage später an einer Felswand und bargen es. Die Zugspitzbahn entschloss sich, das Kreuz komplett zur Reparatur ins Tal zu bringen. Zur Einweihung der neuen Seilbahn am 21. Dezember soll es alles überstrahlen. Bild: Angelika Warmuth/dpa