08.09.2017

Sagen Sie mal, wer ist eigentlich ihr Vorbild? Kaum ein Bewerber weiß auf Anhieb, was er auf so eine Frage antworten soll. Experten erklären, was Personaler damit bezwecken - und wie Jobsuchende die richtige Antwort finden.

Zwischen Begrüßung, Small Talk und Anmerkungen zum Lebenslauf können sie kommen: die heiklen Fragen der Personaler.Die Antworten darauf verraten oft mehr, als den Bewerbern beim Vorstellungsgespräch bewusst ist.Wer sich gut auf sie vorbereitet, muss trotzdem keine Angst vor ihnen haben, sagt Karriereberaterin Svenja Hofert. Hier kommen vier typische fiese Fragen - und gute Antworten darauf.Personaler wollen hier meist herausfinden, ob Bewerber zu unbezahlter Mehrarbeit bereit sind. "Wer mit Ja antwortet, wird später beim Wort genommen", erzählt Hofert.Eine diplomatische Antwort könne lauten, dass Jobsuchende bei bestimmten Projekten gerne auch einmal länger arbeiten. Wer jedoch auf keinen Fall zu Überstunden bereit ist, etwa aus familiären Gründen, sollte das auch sagen, rät Hofert. Das gilt selbst dann, wenn die Gefahr besteht, den Job nicht zu bekommen. Sonst kommt es später schnell zu Konflikten, wenn die ersten Überstunden anstehen.Persönliche Helden können viel über jemanden verraten. Deshalb sollten Bewerber sich auf diese Frage gut vorbereiten. "Wer hier seine Mutter angibt, die immer Hausfrau war, gibt einiges über seine beruflichen Ziele preis", erläutert Hofert.Einen durchsetzungsstarken Unternehmer als Vorbild zu nehmen, verbinden Personaler dagegen mit Ehrgeiz und Durchsetzungsfähigkeit. Bei einem Job im Team kann das wiederum negativ sein. Hofert rät, ein Vorbild zu nennen, das gut zu den Anforderungen des neuen Jobs passt.Hier wollen Personaler etwas über die Arbeitsweise der Bewerber erfahren. Wie gelangen sie zum Erfolg und wie zielgerichtet gehen sie dabei vor?Bewerber sollten ihr Erfolgserlebnis testweise einem Freund erzählen. So üben sie, die Geschichte flüssig und logisch vorzutragen - und sie sehen gleichzeitig, ob sie den anderen überzeugt.Wer noch keine Berufserfahrung hat, kann ein Erlebnis aus dem Studium, der Schule oder dem Alltag nennen, sagt Hofert.Aus der Antwort können Personaler einiges über persönliche Untiefen des Bewerbers erfahren. "Hüten Sie sich davor, von allzu persönlichen Erlebnissen zu berichten. Etwa Trennungen oder Krisen", warnt Hofert. Besser seien unverfängliche Antworten. Zum Beispiel: Ich möchte nie wieder einen cholerischen Kollegen erleben. (tmn)