21.01.2018

München. Bei Lawinenabgängen am 1808 Meter hohen Geigelstein in den Chiemgauer Alpen, am 1619 Meter hohen Brünnstein im Mangfallgebirge und am Zwiesel (1348 Meter) nahe Bad Tölz sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Ein Teil von ihnen konnten sich selbst retten, den anderen half die Bergwacht, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar. Laut Polizei vermuteten die Retter keine weiteren Personen mehr unter den Lawinen.