Vermischtes BY Bayern

25.02.2018

25.02.2018

Eichstätt. Ungeachtet des millionenschweren Finanzskandals im Bistum Eichstätt will Bischof Gregor Maria Hanke im Amt bleiben. Natürlich habe er sich die Frage gestellt, ob er unter diesen Umständen noch Oberhirte bleiben könne, sagte Hanke der in Ingolstadt erscheinenden Tageszeitung "Donaukurier" (Samstag). Aber er habe dann begriffen, "verantwortlich handeln heißt nicht, sich vom Acker zu machen, sondern diesen Weg der Aufklärung und Umstrukturierung weiterzugehen ..."

Es sei keine Frage, "dass diese ganze Angelegenheit skandalös und beschämend ist". Weiter sagte Hanke: "Ich habe einen Hirtenbrief geschrieben, mit dem ich meine Betroffenheit und meine Beschämung zum Ausdruck bringe." Er sei seit über eineinhalb Jahren "mit Nachdruck mit den Juristen und Wirtschaftsprüfern an der Aufklärung des Falls dran".Anfang des Monats war bekanntgeworden, dass dubiose Immobilien-Geschäfte in den USA die Diözese um bis zu 60 Millionen Dollar (rund 48,8 Millionen Euro) gebracht haben könnten. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt gegen den ehemaligen stellvertretenden Finanzdirektor des Bistums sowie einen Immobilien-Projektentwickler. Beide befinden sich in Untersuchungshaft. Ihnen wird Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr vorgeworfen.Für die in den kommenden Wochen beginnende Frühjahrssammlung der Caritas sei der Finanzskandal "natürlich ein Super-Gau", so Hanke.