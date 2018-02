Vermischtes BY Bayern

06.02.2018

In ihren Lebensläufen finden sich große Häuser der Finanzbranche. Und eine Adresse in Texas. Mittlerweile sitzen zwei Beschuldigte im Eichstätter Finanzskandal in Haft. Das Bistum hat am Dienstag Details um ungesicherte Millionendarlehen bekanntgegeben.

Eichstätt. (KNA) Der Münchener Rechtsanwalt Ulrich Wastl, der das Bistum seit 2015 berät, betonte: "Wir sind Opfer und nicht Täter." Gleichwohl bescheinigte er dem Bistum Missstände und Versäumnisse in den Mechanismen der Vermögensverwaltung. Zu lange habe das Prinzip "Vertrauen ersetzt Kontrolle" gegolten. Generalvikar Isidor Vollnhalls sprach von einer "schmerzlichen Erfahrung". Das Vertrauen in einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter der Finanzkammer sei "schwerwiegend enttäuscht worden".Der ehemalige hochrangige Mitarbeiter der Diözese fand sich unter einer texanischen Adresse, als "Managing Member" einer der Firmen eines deutschen Bankkaufmanns und Juristen - wenn auch seit wenigen Tagen "inaktiv", wie es in US-amerikanischen Auskunftsdatei heißt. Der Jurist sitzt in Deutschland seit dem 29. Januar in Untersuchungshaft.Gegen beide Männer liegt seit Juli 2017 eine Strafanzeige des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke vor. Es geht um Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Die für Wirtschaftskriminalität zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft München II. führt beide als Beschuldigte in einem Verfahren, in dem es um einen der größten Finanzskandal zulasten der katholischen Kirche geht.Mit insgesamt 31 großteils ungesicherten Darlehensgeschäften auf dem US-Immobilienmarkt soll die Diözese von März 2014 bis Mai 2016 bis zu 60 Millionen Dollar (48,2 Millionen Euro) verloren haben. Diese Summe entspricht laut Wastl dem höchsten denkbaren Schaden, der sich aber nicht endgültig beziffern lasse. Allerdings seien fällige Kredite in Höhe von 21,5 Millionen Euro bis heute nicht zurückgezahlt worden. Der Diözese seien bei den Geschäften sieben bis zehn Prozent Zinsen in Aussicht gestellt worden.Alle Verträge seien nach dem Vieraugenprinzip getätigt worden. Das bedeutet, dass sie auch vom damaligen Finanzdirektor abgesegnet wurden. Dieser sei von seinem Mitarbeiter womöglich getäuscht worden, fügte der Anwalt hinzu. In einem Brief an die Generalvikare deutscher Bistümer, der der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegt, schreibt Hanke, das Bistum sei "Opfer krimineller Machenschaften" geworden. Nach dem bisherigen Kenntnisstand sei zu befürchten, "dass ein erheblicher Teil der investierten Gelder verloren ist". Wastl stellte klar, dass der entstandene Schaden weder die Stellen und Löhne von Mitarbeitern im Bistum noch Projekte der Pfarrgemeinden gefährde. Der Schaden sei dem Vermögen der Diözese entstanden.Doch wer sind die Beschuldigten? Da ist zum einen der Ex-Diözesanmitarbeiter, der seinen Job 2014 antrat. Anfang 50 ist er und studierte Theologie, absolvierte später ein Studienprogramm zum Finanzanalysten und zum Vermögensmanagement. Nach Stationen bei Investmentbanken und Finanzdienstleistern führte sich der Mann in Eichstätt als Anlageberater ein und gewann mit einem rentablen Investment kurz das Vertrauen der Verantwortlichen. 2016 trennte man sich. Bemerkenswert ist die Vita des anderen Beschuldigten, Anfang 60, Sohn einer norddeutschen Bankiersfamilie, eng verbunden mit fast 50 Firmen in Texas und Florida. Der Mann war Vizepräsident bei einer großen amerikanischen Investmentbank in Frankfurt, saß im Vorstand einer Privatbank.Inwieweit die Beschuldigten bewusst das Bistum Eichstätt um die Millionen bringen wollten, muss nun die Staatsanwaltschaft klären. Wann erste Ermittlungsergebnisse zu erwarten sind, ist unklar, wie es aus der Anklagebehörde heißt.