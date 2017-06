Vermischtes BY Bayern

11.06.2017

11.06.2017

Straubing/Pleystein. Bei mehreren Bränden in Bayern ist am Wochenende ein Sachschaden von insgesamt mehr als 1,25 Millionen Euro entstanden. Bei einem Wohnhausbrand im niederbayerischen Straubing kam eine 90 Jahre alte Frau ums Leben. Sie konnte sich nach Polizeiangaben am Samstag nicht mehr ins Freie retten, als das Feuer am frühen Morgen im Erdgeschoss des Hauses ausbrach. Feuerwehrleute bargen die Frau tot aus der Wohnung. Ihr 88 Jahre alter Ehemann konnte sich in Sicherheit bringen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Ein Brand in Plattling (Kreis Deggendorf) verursachte am Samstagmorgen einen Schaden von rund einer Million Euro. Wie die Polizei berichtete, war das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in einem Holzschuppen am Ludwigsplatz in der Innenstadt ausgebrochen. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl eines benachbarten Geschäftshauses über. Im Gebäude sind ein Supermarkt und eine Praxis untergebracht.Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus richtete in der Nacht zum Samstag in Bergtheim (Kreis Würzburg) einen Schaden von rund 100 000 Euro an. Nach Polizeiangaben war der Brand aus ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen. Alle Bewohner brachten sich unverletzt in Sicherheit.Beim Brand einer Scheune entstand in der Nacht zum Samstag in Pleystein (Kreis Neustadt an der Waldnaab) ein Schaden von rund 100 000 Euro. Der Polizei zufolge waren in dem Gebäude zwei Traktoren und landwirtschaftliches Gerät abgestellt. Der Hof wurde seit längerer Zeit nicht mehr genutzt. Die Brandursache: noch ungeklärt.Rund 80 000 Euro Sachschaden verursachte ein Garagenbrand am Nürnberger Hafen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Garage in der Nacht zum Sonntag lichterloh, wie die Polizei mitteilte. Zwei Autos und ein Motorrad wurden beschädigt. Die Brandursache ist noch ungeklärt, verletzt wurde niemand.

Berg. Sie trugen historische Uniformen oder Tracht, auch bunte Fahnen durften nicht fehlen - farbenfroh haben bayerische Königstreue am Sonntag an den 131. Todestag von König Ludwig II. erinnert. Das Gedenken begann mit einem Gottesdienst in der Votivkapelle im Schlosspark von Berg am Ufer des Starnberger Sees. Unter den Gästen war auch Prinz Leopold von Bayern. Danach gab es kurze Ansprachen, ehe bei strahlendem Sonnenschein an der Gedenksäule ein Kranz niedergelegt wurde. Die Gedenkstätte liegt ganz nah an der Stelle, wo König Ludwig II. am 13. Juni 1886 zusammen mit seinem Psychiater Bernhard von Gudden ertrank. Ein Kreuz ragt dort aus dem Wasser. Veranstalter des alljährlichen Gedenkens um den Todestag ist die 1913 gegründete "Vereinigung Ludwig II. - Deine Treuen". Sie will das Andenken an den glücklosen Monarchen bewahren und dessen Lebenswerk würdigen.