26.03.2018

Trappstadt. Einem Verbrechen mit Sexspielzeug ist die Polizei in Unterfranken auf der Spur. Das Corpus Delicti: mindestens ein Dildo sowie die Verpackungen eines Online-Versandhändlers für Erotikzubehör, abgelegt in einem Graben im Trappstadt (Kreis Rhön-Grabfeld), Gemarkung "Nasse Wiesen". "Nichts Schlimmes", versicherte ein Polizeisprecher am Montag. Über Art und Umfang des entdeckten Equipments hielt er sich jedoch bedeckt. Die Beamten ermitteln jetzt wegen illegaler Müllentsorgung. "Da von polizeilicher Seite zwar eher nicht damit gerechnet wird, dass ein Zeugenaufruf bei einer solchen Müllablagerung hilfreich sein wird, wird dennoch um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen diesbezüglich" gebeten, hieß es per Mitteilung.

Das ganz große Besteck packen die Ermittler aber wegen des delikaten Fundes nicht aus: Sollte eine Adresse auf dem Paket stehen, werde dem natürlich nachgegangen, sagte der Sprecher. DNA-Proben würden aber nicht genommen.