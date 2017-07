Vermischtes BY Bayern

27.07.2017

Nach langer Suche wurde die Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX fündig. Das Straubinger Herzogschloss bietet nun für die Landsmannschaft Schlesien den Hort für ihr Schlesisches Museum.

Straubing. Mit Unterstützung der Staatsregierung und durch politische Fürsprecher soll damit der Gefahr begegnet werden, dass die einstige Bedeutung Schlesiens - von Goethe als "zehnfach interessantes Land" gerühmt - in Vergessenheit gerät. Staatsekretär Johannes Hintersberger von Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration eröffnete in Vertretung der Staatsministerin Emilia Müller nun die neue Dokumentationsstätte zu Geschichte, Schicksal und Leistung der Schlesier in Bayern.Im Freistaat wird damit die Gelegenheit geboten, auf dieses in 800 Jahren durch Fleiß und Innovationskraft seiner Bewohner zur reichsten deutschen Provinz avancierte Land an der Oder aufmerksam zu machen und zu verhindern, dass dessen einstige Blüte aus dem Bewusstsein heutiger Generationen schwindet.Der Vorsitzende der Landsmannschaft der Schlesier in Bayern, Christian Kuznik, dankte bei der Eröffnung, dass das Vorhaben von staatlicher Seite nicht nur ideell, sondern auch finanziell gefördert worden sei, was die Verwirklichung erst ermöglicht habe. Kuznik erläuterte, was der gewählte Name verdeutlichen wolle: Als "Schlesisches Schaufenster" weise der Blick nach Schlesien und ziele auf die Auseinandersetzung mit Geschichte und seine Bedeutung, will aber auch wie ein Schaufenster immer wieder neue Aspekte zeigen.Als Museum wolle man laut dem Landesvorsitzenden auf Wirtschaft, Technik und Kultur Schlesiens verweisen, wohingegen die Dokumentation den Beitrag unterstreichen soll, der durch Schlesier nach deren Vertreibung hier in Bayern an Aufbauarbeit geleistet wurde. Man möchte nicht nur den Enkeln der Schlesier zeigen, woher ihre Vorfahren kamen, sondern der bayerischen Bevölkerung, dass nicht nur Schlesier die Heimat, sondern Deutschland Schlesien verloren hat, sagte Kuznik.Kontakt: Schlesisches Schaufenster im Herzogschloss Straubing Schlossplatz 2b, 94315 Straubing. Das Museum ist mittwochs und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In den Ferien ist es geschlossen. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Kinder unter 14 Jahren sind frei. (Anfragen unter Telefon 09421-4303120 oder 06022 - 8795).