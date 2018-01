Erstmals vermisste Person mit deisem Hilfsmittel in Untefranken gefunden

15.01.2018

Ochsenfurt. Ein 86 Jahre alter Mann aus Unterfranken ist dank eines Drohneneinsatzes vorm Erfrieren gerettet worden. Der Jagdpächter hatte einen Futterplatz in seinem Revier im Raum Ochsenfurt (Kreis Würzburg) kontrollieren wollen und sich in der Dunkelheit verlaufen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Ehefrau hatte den Senior zum Abendessen vermisst und deshalb die Beamten alarmiert. Rettungskräfte gingen schließlich mithilfe einer Drohne samt Wärmebildkamera auf die Suche nach dem Mann.Wenig später fanden sie am Freitagabend den völlig unterkühlten 86-Jährigen in einem sumpfigen Acker. Er steckte dort fest und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Kurzzeitig bestand nach Polizeiangaben Verdacht auf Lebensgefahr. Der Johanniter-Unfall-Hilfe zufolge ist damit erstmals in Unterfranken dank einer Drohne eine vermisste Person gefunden worden.