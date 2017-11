Vermischtes BY Bayern

28.11.2017

0 28.11.2017

München/Augsburg. Frühstück statt Gottesdienst: Für ihre Frühstücks-Kirche erhält die St-Thomas-Gemeinde in Augsburg einen Ehrenamtspreis der bayerischen evangelischen Landeskirche (ELKB). Das Thema der diesjährigen Preisträger lautet Veränderung, teilte die ELKB am Dienstag in München mit. Die drei weiteren Ausgezeichneten sind die Evangelische Jugend in Sulzbach-Rosenberg, die "Wuselkirche" in Fürth und die Vesperkirche Nürnberg. Die Verleihung findet am Samstag, 2. Dezember, in Augsburg statt.

Mit einer selbstgebauten Kapelle sichert sich die Evangelische Jugend im Dekanat Sulzbach-Rosenberg einen der mit je 1000 Euro dotierten Preise. In dem Holzbau neben dem Jugendhaus auf dem Knappenberg bei Neukirchen können die Jugendlichen eigene Andachten feiern.