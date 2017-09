Vermischtes BY Bayern

13.09.2017

München.

München. Nach Auskunft der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) werden die Regionalexpress-Verbindungen von Weiden, Amberg und Schwandorf nach Nürnberg nicht an die Fahrpläne der neuen ICE-Züge nach Berlin angepasst. Es bleibt damit zum Fahrplanwechsel bei Umsteigezeiten von rund 45 Minuten im Nürnberger Hauptbahnhof. Begründet wird dies mit den Bedürfnissen von Pendlern und Schülern, die Hauptkunden auf den Strecken seien. Diese seien auf vor allem auf gute Anschlüsse an andere Nahverkehrsverbindungen auf der Schiene und in Bussen angewiesen.

Die BEG verweist darauf, dass Reisende aus der nördlichen Oberpfalz trotzdem von der Beschleunigung der ICE-Verbindungen nach Berlin profitieren würden. Die Fahrzeiten würden sich im Vergleich zu heute zum Teil deutlich reduzieren. Für Reisende aus Richtung Amberg und Schwandorf gebe es aber in den Hauptverkehrszeiten Verbesserungen für die Anschlüsse von und nach Berlin, da die Regionalzüge hier im Halbstundentakt führen. Wenn am 10. Dezember die Neubaustrecke in Betrieb geht, dauert die Fahrt im günstigsten Fall noch 4:45 Stunden.