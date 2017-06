Vermischtes BY Bayern

09.06.2017

09.06.2017

Ebersdorf. Ein Unbekannter hat in Oberfranken eine Übungsgranate für eine Panzerfaust kurzerhand in einem Altmetallcontainer entsorgt. Der Container steht nach Polizeiangaben vom Freitag auf einem Firmengelände in Ebersdorf (Landkreis Coburg). Ein Angestellter des Unternehmens entdeckte die Granate darin am Donnerstag. Sprengstoffexperten stellten fest, dass es sich um eine ungefährliche und transportsichere Übungsgranate handelte. Sie wurde abtransportiert und bis zur Entsorgung in einem Fundmunitionsbunker deponiert. Für die Allgemeinheit habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, betonte die Polizei.