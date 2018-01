Vermischtes BY Bayern

Cham. Nach Antisemitismus-Vorwürfen verabschiedet sich das Faschingskomitee der historischen Fasenacht in Rötz (Kreis Cham) von dem umstrittenen Begriff der "Faschingsjuden". Künftig sollen die Verkäufer der Faschingszeitung nun "Zädungsdandla" genannt werden, wie der Präsident des Faschingskomitees, Franz Gazinski, dem Evangelischen Pressedienst am Dienstag sagte. "Wir haben uns jahrzehntelang nichts dabei gedacht, diesen Begriff zu verwenden."

Das Faschingskomitee der Rötzer Fasenacht habe sich am Montagabend in einer Sitzung für die Umbenennung entschieden. Gazinski betonte, dass der Begriff "Faschingsjude" seit dem Jahr 1900 in Rötz verwendet worden sei. Grund für den Namen sei die "Geschäftstüchtigkeit der Verkäufer" gewesen. Dies habe man "im positiven Sinn" verwendet, sagte er. "Wir wollten damit weder Personen diskriminieren noch eine Religion verunglimpfen." Sollte das in der Vergangenheit passiert sein, so entschuldige sich das Faschingskomitee "aufrichtig". Zädungsdandla bedeute auf hochdeutsch Zeitungshändler.Vor kurzem hatte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) den Begriff heftig kritisiert und ihn als "verunglimpfend und antisemitische Stereotypen reproduzierend" kritisiert. Das sei der Grund für das Faschingskomitee gewesen, sich von dem Begriff zu distanzieren.Die "Althistorische Rötzer Fasenacht" findet turnusmäßig alle zwei Jahre statt und besteht vor allem aus sogenannten Ausspielstücken, die von Moritatensängern vorgetragen werden, die lustige lokale Begebenheiten aufgreifen und auf die Schippe nehmen. Sie werden bei einem Umzug und in Gaststätten vorgetragen. Außerdem wird eine Faschingszeitung verkauft. Diese Tradition reicht laut Komitee bis in die 1860er-Jahre zurück. Heuer findet die Rötzer Fasenacht am 13. Februar (Faschingsdienstag) statt.