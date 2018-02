Vermischtes BY Bayern

02.02.2018

Die zähe Regierungsbildung, der Wechsel auf dem Posten des Bayern-Chefs, Glyphosat, Trump - die Narren der "Fastnacht in Franken" hatten in Veitshöchheim viel Stoff zum Lästern. Auch für Hingucker war gesorgt - zumindest für die Frauen.

Nicht nur Seehofer absent

Söder mit Frack und Fliege

Veitshöchheim. Unerwartet viel nackte Haut, ordentliche Lästereien gegen Politiker aller Parteien und Länder und ein trotziges Nilpferd - die Fernsehprunksitzung "Fastnacht in Franken" hat am Freitag neben der gewohnten Mischung aus Klamauk, Bütt, Musik und Akrobatik auch viele Neuerungen ins Programm aufgenommen. Euphorische Reaktionen bekam ein Männerballett, das nicht mit wippenden Bierbäuchen, sondern nackten muskulösen Oberkörpern die Frauenwelt im Saal euphorisierte. Die Turedance sind sechsfacher bayerischer Meister im Männerballett und durften erstmals Teil der "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim sein.Die Prunksitzung des Fränkischen Fastnacht-Verbandes gilt als einer der Höhepunkte der bayerischen Faschingssaison - auch für die Politiker des Landes. Heuer waren die Tische der Polit-Prominenz aufgrund der noch andauernden Koalitionsverhandlungen in Berlin allerdings ziemlich ausgedünnt. So fehlten neben Ministerpräsident Horst Seehofer auch Fastnachts-Urgestein Barbara Stamm und Staatssekretärin Dorothee Bär (alle CSU).Von Frotzeleien hielt das die Künstler der Fastnacht trotzdem nicht ab. Die Politiker der CSU bekamen wie gewohnt das meiste Fett ab. So lästerte Wortakrobat Oliver Tissot, heuer als Karl Marx verkleidet, über den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: "Bei Wölfen gibt es einen Leitwolf; bei Rindviechern einen Dob-Rindt." Mit Blick auf politische Entscheidungen der Partei sagte er: "Die CSU versteift sich auf nix mehr - da hat selbst Beate Uhse Pleite anmelden müssen."Die Haartransplantation des FDP-Chefs Christian Lindner war ebenfalls ein gefundenes Fressen für Tissot. "Man sollte auch etwas im Hirn haben und nicht nur drumherum, wenn man die Welt verändern will", sagte Tissot. Sein Spott ging aber auch über die Grenzen Deutschlands hinaus: "Lieber 100 Söder als einen Trump! Und die anderen Trampel sind doch noch schlimmer."Aufs Korn genommen wurde auch Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Er sei nach seinem "Ja" zur Glyphosatverlängerung der "Chuck Norris unter den Landwirtschaftsministern", stichelte Sänger Matthias Walz.Komiker Martin Rassau wäre nach der Landtagswahl in Bayern eine "Safari-Koalition" am liebsten: "Schickt sie alle in die Wüste." Nilpferddame Amanda und Bauchredner Sebastian Reich fachsimpelten über eine bayerische Nationalmannschaft. Darin sollte Seehofer Stürmer werden, denn "der kennt sich mit Alleingängen auf dem Feld aus". Innenminister Joachim Herrmann (CSU) tauge zum Torwart, denn "der will ja keinen reinlassen". Die FDP dagegen will Amanda lieber nicht mitnehmen - "Die sagen am Ende, es ist besser gar nicht zu spielen, als schlecht zu spielen." Und der Posten rechtsaußen bleibe unbesetzt. "Rechtsaußen hat in meinem schönen Spiel nichts verloren. Punkt", so das Nilpferd resolut.Sie machte zudem wegen Seehofers Abwesenheit ihrem Ärger ordentlich Luft. Weil ihr Horst in Berlin bei "Angela auf dem Schoß" sitzt statt bei ihr in Veitshöchheim zu sein, will sie sich nun neu verlieben. "Er hat immer tolle Kostüme an, er ist ein Franke durch und durch ... Günther Beckstein!" Der ehemalige bayerische Ministerpräsident war neben Markus Söder (beide CSU) in den vergangenen Jahren der Politiker mit den aufwendigsten Verkleidungen.Söder hatte sich schon als Zauberer Gandalf, Marilyn Monroe, Punk, Gandhi und Homer Simpson verkleidet. Nun hat er angekündigt, dass nach der diesjährigen Ausgabe der Verkleidungsspaß für ihn vorbei ist. Als Ministerpräsident komme man stets mit Frack und Fliege.Ob Abgas-Affäre, Hickhack zur Ehe für alle, Fipronil-Eier, GroKo, FDP oder AfD - die Narren sparten in der etwa dreieinhalbstündigen Sendung aus Veitshöchheim kaum ein politisches Thema aus. Die meisten Lacher im Saal kassierten die Künstler aber für ihre unpolitischen Witze. Wenn über Männer-Frauen-Beziehungen, ungeschickte Flirt-Versuche, Möchtegern-Vegetarier, E-Zigaretten (Michl Müller: "brennende Blockflöte"), die Oberpfälzer oder Schönheitsoperationen gelästert wurde, tobte der Saal.Zur 31. Ausgabe ging es zudem verdächtig oft um große und kleine Ups-Momente. So sinnierte Michl Müller darüber, ob und wann es sich lohnt, eine neue "Unnerhos'" zu tragen. Auch die Altneihauser Feierwehrkapell'n gönnte im Rahmen ihrer von Buh-Rufen begleiteten Verbalattacken gegen die Franken dem häufigen "Strullern" nach dem Frankenwein-Konsum eigens ein Liedchen.