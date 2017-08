Vermischtes BY Bayern

11.08.2017

Augsburg. Als vor 15 Jahren Mitteleuropa von einem historischen Hochwasser heimgesucht wurde, blieb Bayern nicht verschont. Auch im Freistaat kämpften tausende Helfer gegen die Flut, es entstanden Schäden in Millionenhöhe. Doch andere Regionen in Deutschland waren noch schlimmer betroffen. Am dramatischsten war die Lage entlang der Elbe in Sachsen, wo es 21 Tote gab. Damals wie heute wird darüber diskutiert, ob der Klimawandel für eine Zunahme der Flutkatastrophen verantwortlich ist. Die Experten sind sich nach wie nicht einig.

In Bayern war im August 2002 besonders der Süden betroffen. Das damalige Hochwasser an mehreren Flüssen in Schwaben, Ober- und Niederbayern wird vom Landesamt für Umwelt in Augsburg als 50- bis 100-jährliches Ereignis eingestuft. Die Flut entlang des Regens in der Oberpfalz gilt sogar als mindestens 100-jährliches Hochwasser.Besonders schlimm hatte es damals auch die hochwassererprobte Stadt Passau getroffen. Dort kletterte die Anzeige des Pegels an der Donau am 13. August auf 10,81 Meter - der höchste Stand seit 1954. Doch inzwischen ist klar, dass es letztlich viel dramatischer kommen kann. Die Hochwasserkatastrophe vom Juni 2013 stellte die Flut elf Jahre zuvor in den Schatten. Denn vor vier Jahren wurde in der niederbayerischen Dreiflüssestadt sogar ein Wasserstand von 12,89 Meter gemessen. In ganz Bayern entstanden 2013 nach Angaben des Umweltministeriums in München Schäden in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro.Schnell wird nach solchen verheerenden Überschwemmungen gesagt, dass die Fluten immer häufiger kämen und immer schlimmer ausgingen. Zudem wird befürchtet, dass die Hochwasserfrequenz deutlich steigen werde. Doch dies ist bei Forschern umstritten. So fordert das Bayerische Landesamt für Wasserwirtschaft seit zwei Jahrzehnten eine Versachlichung der Diskussion und will mit Broschüren aufklären. Darin wird darauf hingewiesen, dass es auch im Mittelalter schwerste Überflutungen mit vielen Todesopfern gab. "Ein eindeutiger Trend zu höheren und häufigeren Hochwassern" lasse sich nicht belegen. Gestiegen seien lediglich die Schadenshöhen. "Das liegt aber nicht an steigenden Wasserständen, sondern an der gestiegenen Konzentration hochwertiger Güter in Gebieten, die schon immer von Hochwasser bedroht sind", meint das Wasserwirtschaftsamt.Auf der anderen Seite wurden im Rahmen eines deutsch-österreichischen Forschungsprojektes die Wetterlagen mit Starkregen und die Zugbahnen von Tiefdruckgebieten von 1951 bis 2010 untersucht. Die Wissenschaftler der Universität Augsburg und der Zentralanstalt für Meteorologie und Klimatologie in Wien kamen zum Ergebnis, dass der Klimawandel durchaus das Hochwasserrisiko deutlich steigen lasse. Spürbare Auswirkungen durch große Überflutungen in den Sommermonaten seien spätestens ab Mitte dieses Jahrhunderts zu befürchten, meinen die Forscher. "Bis zum Jahr 2100 ist eine Zunahme der Starkniederschläge im Süden Deutschlands bedingt durch die Klimaänderung zu erwarten."Das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg weist darauf hin, dass nach Klimaberechnungen für den Zeitraum 2060 bis 2089 damit zu rechnen ist, dass in Südeuropa die Regenmenge abnehme und in Nordeuropa zunehme. In Nord- und Mitteleuropa würden dann starke Hochwasser häufiger. Doch die Experten betonen auch: "Die deutschen Flüsse, wie zum Beispiel Elbe, Oder, Rhein und Donau, liegen bei diesen Simulationen in einem Bereich, wo nur geringe Änderungen der Extremereignisse auftreten."Unabhängig von dieser Diskussion hat der Freistaat nach dem Pfingsthochwasser 1999 ein großes Hochwasserschutzprojekt gestartet. Das Aktionsprogramm hatte anfangs einen Etat von 2,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020. Nach dem Junihochwasser 2013 wurde es von der Staatsregierung weiter aufgestockt, mittlerweile beträgt das Volumen des "größten wasserbaulichen Infrastrukturprogramms Bayerns" 3,4 Milliarden Euro. "Insgesamt wurden seit Mai 2001 bayernweit rund 2,2 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert", sagt ein Sprecher des Umweltministeriums. Dafür seien unter anderem 320 Kilometer Deiche saniert und fast 150 Kilometer neu gebaut worden.Hochwasserschutz ist auf jeden Fall politisch ein wichtiges und sensibles Thema. Dies erlebte auch der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber bei der Flut von 2002. Das Hochwasser bestimmte plötzlich den Wahlkampf, letztlich scheiterte Stoiber als Kanzlerkandidat der Union. Viele Beobachter glauben, dass sich SPD-Amtsinhaber Gerhard Schröder damals dank seiner medienwirksamen Auftritte mit Gummistiefeln in der Krisenregion im Osten die Macht sicherte.