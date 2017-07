Vermischtes BY Bayern

21.07.2017

Der Amoklauf in München hat vor einem Jahr die Stadt in einen Ausnahmezustand versetzt. Manch einer findet nur schwer zur Normalität zurück.

Ich finde schon, dass man daran denkt, wenn man da ist. Das Leben hat sich verändert. Man erschrickt schnell. OEZ-Besucherin Isabella Eggleder

München. Der weiße Teddy mit dem rosa Hemdchen und den Flügeln: Das könnte der für Armela sein. Sie war 14, als der Amoklauf des vier Jahre älteren David S. am 22. Juli 2016 ganz München in einen Schockzustand versetzte. Armela war das erste seiner neun Opfer. Auch ein Jahr danach liegen vor dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München Blumen, Bilder der neun Getöteten - und unglaublich viele weiße Teddys. Einen davon hat Armelas Bruder Arbnor niedergelegt.Zum Jahrestag wird gleich neben der provisorischen Erinnerungsstelle ein Gedenkort eröffnet: Ein Lebensbaum, umfasst von einem zwei Meter hohen Ring aus Edelstahl, der in der Erde versinkt und wie ein Schmuckstück neun Steine trägt. Innen sollen sie die Namen und Bilder der neun Todesopfer tragen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), Ministerpräsident Horst Seehofer und Landtagspräsidentin Barbara Stamm (beide CSU) werden sprechen. Auch Angehörige der Opfer werden dabei sein. Für sie wird Armelas Bruder Arbnor das Wort ergreifen. Die Stadt bat allerdings schon vorher, die Angehörigen nicht zu befragen oder zu filmen - sie sollen Raum haben für ihre Trauer.Nebendran im OEZ bleiben die Läden bis zum Ende der Feier dicht - "aus Respekt den Betroffenen gegenüber", sagt Center-Manager Christoph von Oelhafen. Keine Interviews, heißt es in den Läden. "Für uns ist soweit Normalität eingekehrt", sagt ein Mann hinter einer Ladentheke nur. "Wir sind froh, dass wir alle unsere Arbeitsplätze haben." Nach dem Amoklauf hatten die Geschäfte über erhebliche Einbußen geklagt. Mancher Kunde hat unwillkürlich die Tat vor Augen, wenn er das OEZ betritt."Ich finde schon, dass man daran denkt, wenn man da ist", sagt Besucherin Isabella Eggleder. Das Leben habe sich verändert. "Man erschrickt schnell." Der Gedanke an Terror und Gewalt ist allgegenwärtig. Und hat in der Amoknacht wohl zu dem Ausnahmezustand beigetragen. Als sich David S. zweieinhalb Stunden nach der Tat vor den Augen von Polizisten erschießt, harren verängstigte Menschen in Kellern aus, suchen Schutz bei Münchenern, die ihre Wohnungen für sie öffnen, oder flüchten in Todesangst. An über 70 Orten melden Menschen Schüsse, Verletzte und Tote - obwohl es keinerlei Bedrohung gab. Ein Minimalreiz habe genügt, "um beim Einzelnen den Schalter umzulegen und ihn Dinge als Bedrohung empfinden zu lassen, die völlig harmlos sind", sagt der Sprecher der Münchener Polizei, Marcus da Gloria Martins. Er spricht von einem kollektiven Phänomen. "Einer fängt an zu laufen - und jeder, der das sieht, läuft mit. Das hat eine infektiöse Wirkung - wenn es eine entsprechende Grundlage gibt."