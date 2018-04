Vermischtes BY Bayern

05.04.2018

Eine junge Frau verunglückt auf der Autobahn und stirbt. Das Wrack mit der Leiche wird erst nach Stunden entdeckt, die Polizei hatte längst die Suche aufgegeben. Die Eltern klagen - und scheitern. Der Prozess endet dennoch versöhnlich.

Ihr Fall ist kein normaler Fall Der Richter am Oberlandesgericht München zum Vater der Verstorbenen

München. Ihre Tochter wird nicht wieder lebendig, doch vor Gericht kämpften die Mutter und der Vater um Schmerzensgeld - ohne Erfolg. Auch in zweiter Instanz unterlagen die Eltern am Donnerstag mit ihrer Klage gegen den Freistaat Bayern.Die Polizei hatte die sterbende 24-Jährige nach einem Verkehrsunfall nicht gefunden. Mit ungewöhnlich persönlichen Worten machte der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht in München klar, dass dieser Fall die Senatsmitglieder mehr bewegt hatte als andere Haftungsprozesse. "Ihr Fall ist kein normaler Fall", sagte er zu dem klagenden Vater. Aber die Polizisten seien nicht für den Tod der Tochter verantwortlich. "Wir sehen keine Pflichtverletzung." Letztlich habe das Gericht nur nach dem Gesetz zu entscheiden.Das OLG wies die Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Augsburg ab, das ebenfalls keine Schuld bei den Beamten gesehen hatte. Die Angehörigen hatten auf Schmerzensgeld und Beerdigungskosten in Höhe von rund 26 000 Euro geklagt. Der Vater sagte, er könne die Entscheidung nicht verstehen. Doch bedankte er sich bei dem Richter für die persönlichen Worte und auch bei den Medien, die über den Fall berichtet hatten. Dies habe der Familie geholfen.Seine Tochter war im Juli 2015 nachts auf der A 8 beim schwäbischen Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) von der Fahrbahn abgekommen. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Ein Autofahrer hielt auf dem Standstreifen und fragte den Notrufbeamten, ob er warten sollte. Doch der Polizist schickte den Zeugen weiter - er sah auch das Risiko für den auf der Autobahn Wartenden.Als Polizei und Feuerwehr am ungefähren Unfallort ankamen, konnten sie das Wrack nicht finden. Der Wagen der jungen Frau war so neben der Fahrbahn entlanggeschleudert, dass weder die Leitplanke noch ein Wildschutzzaun beschädigt wurden. Letztlich stürzte der Wagen nach 200 Metern in eine Böschung neben einer Brücke.Die Reifenspuren im Grünstreifen entdeckten die Polizisten in der Dunkelheit trotz Suche mit Scheinwerfern nicht und gingen von einem Fehlalarm aus. Erst acht Stunden später wurde das Wrack mit der toten Frau von einem Spaziergänger gefunden. Letztlich blieb ungeklärt, ob die schwer verletzte Autofahrerin von einem Notarzt hätte gerettet werden können, wenn sie früher entdeckt worden wäre. Die Eltern gingen in ihrer Klage davon aus, die Richter sind davon allerdings nicht überzeugt.