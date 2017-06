Vermischtes BY Bayern

In Gummipantoffeln öffnet Hansi Kraus die Tür seiner Altbauwohnung in München. Er mag Freizeit, sagt der Schauspieler. Darüber, wie viel er davon hat, rätseln seine Fans. Kraus, der an diesem Montag 65 Jahre alt wird, konzentriert sich im Moment aufs Textlernen. Für die Rückkehr zum Ursprung seiner Laufbahn.

Rollen gegen das Image

Brutale Branche

München. Und zwar zu den "Lausbubengeschichten". Die Filme nach den Geschichten Ludwig Thomas machten Hansi Kraus, mit bürgerlichem Namen Hans Krause, bekannt. Er spielte den jungen Thoma, den Lausbub. 1964 fing das an, machte ihn zum Kinderstar und es hört nicht auf, nicht wirklich. Die fünf Teile laufen noch heute im Fernsehen. Und im Herbst kommt in Braunschweig die Theaterversion auf die Bühne. Und wer spielt den alten Thoma? Natürlich Hansi Kraus."Ich bin ja nie davon losgekommen", sagt er. Die Rolle holt ihn auch jetzt mit 65 Jahren wieder ein. Er setzt sich an den Holztisch im Esszimmer der Krauses, eine Mischung aus Korbsesseln und weiß lackierten Holzstühlen steht drum herum, Retro-Blechschilder hängen in der Küche nebenan. Bewusster Stilmix, gepflegt-bürgerliches Vintage.An den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotos von Designer-Stühlen, die er selbst geschossen hat, und Familienbilder. Hans Krause als Junge im Getreidefeld, seine Frau als junges Mädchen, seine beiden Töchter, seine zwei Enkel. Seine Familie pusht ihn immer wieder. Zum Beispiel sich doch eine Agentur zu suchen oder Interviews zu geben.Nach dem großen Erfolg seiner Rolle als frecher Schüler Pepe Nietnagel in der Reihe "Die Lümmel von der ersten Bank" bis Anfang der 1970er brach Kraus' Karriere ein. Er lernte Erzieher, entschied sich aber für die Schauspielerei. Rund 15 Jahre spielte er in der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau", bekam Rollen in "Löwengrube", "Marienhof" oder "Soko 5113". Keine Lausbub-Rollen. Doch der Charakter blieb an Kraus haften."Ich weiß nicht, ob ich's gut find' oder schlecht", sagt er heute. Eine Zeitlang wollte er dokumentieren, dass er erwachsen ist und ließ das "i" am Hans weg. "Das hat nicht geklappt." Und so taucht Hansi Kraus derzeit im Fernsehen fast gar nicht auf. Dafür auf der Bühne, bei Lesungen oder im Theater. Neuerdings tourt er mit dem Stück "Love Letters" durch den deutschsprachigen Raum, und auf der Münchener Iberl-Bühne, spezialisiert auf bayerisches Volkstheater, gibt er in Inszenierungen mal einen Privatdetektiv, mal einen Grenzbeamten, mal einen Zocker.Im Privaten mag er aber doch lieber Happy Ends. "Meine Frau sagt, ich bin harmoniesüchtig", sagt er. "Das stimmt schon." Seine eigene Branche kommt ihm manchmal brutal vor. Wenn man nur mit offensivem Klinken-Putzen weiterkommt oder eine einzige schlechte Kritik gleich Aufträge kostet. Natürlich würde er sich freuen, wenn ein Angebot für eine ordentliche Fernsehrolle reinkäme. Aber in Ruhe mit dem Rad die Isar entlangzufahren oder mit seinem Enkel ein Eis zu essen, daran hat er dann doch zu viel Freude.