Vermischtes BY Bayern

20.12.2017

Die Nachricht war ein Schock: Ein Obdachloser übernachtet in Nürnberg in einem Altpapiercontainer und wird aus Versehen in einen Müllwagen gekippt. Dabei müsste hierzulande niemand draußen schlafen. Es gibt Angebote - gerade in der kalten Jahreszeit.

München. Hastig schiebt Flori sich den Löffel in den Mund. Nach Tagen und Nächten bei Minusgraden endlich eine warme Mahlzeit. Heute gibt es Kartoffelpüree mit Gemüse-Fleisch-Eintopf. Seine Hände wärmt der Obdachlose an dem heißen Tee, den er mit dem Essen von einem ehrenamtlichen Helfer des Vereins Kältebus München bekommen hat. "Ich weiß nicht, was ich ohne solche Angebote machen würde." Flori lebt auf der Straße. In der Winterzeit zehrt das am Körper. Er ist kein Einzelfall - doch es gibt viele Möglichkeiten zur Abhilfe. Zumindest in der Theorie.In Deutschland müssen die Gemeinden alle Menschen ordnungsrechtlich unterbringen, wie Jörn Scheuermann von der Koordinationsstelle Wohnungslosenhilfe Südbayern erklärt. "Ich kenne keine Gemeinde in Bayern, die sich ihrer ordnungsrechtlichen Verantwortung nicht bewusst ist, auch wenn es immer wieder in Einzelfällen Ausnahmen gibt. Hier muss zwischen den Beteiligten dann vermittelt werden." Ballungszentren schienen wegen des Nahverkehrs, verschiedenen Hilfsangeboten und der Anonymität auf Menschen in prekären Lebenssituationen Sogwirkung zu entfalten. "Aber das Phänomen tritt auch in kleinen Gemeinden auf."Allein in München leben nach Angaben der Stadt bis zu 600 Obdachlose. Hinzu kommen rund 9000 wohnungslose Menschen. Die Zahlen steigen seit Jahren, die Dunkelziffer ist nach Einschätzung von Experten hoch. Deutschlandweit waren im vergangenen Jahr laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe rund 860 000 Menschen bundesweit ohne Wohnung, darunter gut die Hälfte Flüchtlinge.Viele Betroffene stammen aus anderen EU-Staaten. "Die Menschen kommen hierher, um Arbeit zu finden, haben aber keine Wohnperspektive. Dafür sind die Mieten zu teuer", sagt Anton Auer, Bereichsleiter des Evangelischen Hilfswerks München, der das Kälteschutzprogramm der Landeshauptstadt in der Bayernkaserne betreut. Rund 400 Menschen finden dort täglich zwischen 17 und 9 Uhr ein Dach über dem Kopf zum Schlafen. Damit ist knapp die Hälfte der Betten belegt. In den vergangenen Wintern hat Auers Team je um die 3000 Menschen betreut. An Heiligabend will der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in der Kältestube vorbeischauen.Jeder, der kein Obdach hat, kann in der Bayernkaserne unterkommen - unabhängig davon, ob er Anspruch auf Sozialleistungen hat. Er muss sich an die Hausordnung halten, bekommt einen Einweisungsschein für jeweils sieben Tage, ein Bett, eine Decke, ein Laken, und ein paar Blatt Klopapier. Essen wird nicht verteilt. "Es ist ein reiner Kälteschutz vor Schäden und Erfrierungen", sagt er. Der Kältebus fährt abends zu bekannten Aufenthaltsplätzen von Obdachlosen. Die ehrenamtlichen Helfer verteilen gespendete Lebensmittel. Auer sieht den Bus kritisch: "Damit unterstütze ich das Leben auf Platte." Besser wäre es aus seiner Sicht, den Leuten zu einer Wohnung zu verhelfen.