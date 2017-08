Vermischtes BY Bayern

21.08.2017

7

0 21.08.2017

Hamburg/München. Die moderne Landwirtschaft mit intensivem Maisanbau ist nach einer Langzeitstudie der Deutschen Wildtier Stiftung für den Rückgang der Schmetterlinge verantwortlich. Mittlerweile sei die Lebensqualität für Schmetterlinge in einer Großstadt wie München besser als in ländlichen Regionen mit intensiver Landwirtschaft, sagte der Biologe Josef Reichholf, ehemaliger Chef-Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung München, bei der Vorstellung der Studie am Montag in Hamburg. Der Rückgang der Schmetterlingsarten sei in den Wäldern weniger dramatisch als in Ackerlandschaften. Gezählt wurden die Schmetterlinge in einer ländlichen Region in Niederbayern. Zwischen 1969 und 1983 hatte Reichholf durchschnittlich noch rund 250 Schmetterlingsarten pro Jahr gezählt.