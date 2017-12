Vermischtes BY Bayern

05.12.2017

05.12.2017

Ein 26-Jähriger bringt hoch dosiertes flüssiges Ecstasy mit zu einer Party - zwei Gäste trinken davon, einer stirbt. Jetzt wurde der Mann zu vier Jahren Haft verurteilt.

Bamberg. Im Prozess um den Tod eines Partygastes durch K.-o.-Tropfen sprach das Landgericht Bamberg den Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge am Dienstag schuldig. Zusätzlich zur Haftstrafe wird ein stationärer Drogenentzug angeordnet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 26-Jährige im Dezember 2014 flüssiges Ecstasy auf eine Party mitgebracht hatte. Er habe zwar aber niemanden töten wollen, hätte allerdings die Lebensgefahr erkennen müssen, die von dem Konsum der hoch dosierten Droge ausging, hieß es vom Gericht.Zwei 24 und 27 Jahre alte Männer hatten auf der Party davon getrunken - der 27-Jährige starb an Heiligabend im Krankenhaus, der andere Gast konnte gerettet werden. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten vier Jahre und drei Monate Haft beantragt, die Verteidigung hatte auf drei Jahre und sechs Monate plädiert. Für den stationären Drogenentzug sind zwei Jahre angesetzt. Nach Abschluss könnte der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.Der Verteidiger hatte vor der Urteilsverkündung eine Erklärung seines Mandanten vorgelesen, in der dieser zugab, eine Plastikflasche mit der Substanz mitgebracht zu haben. Laut Zeugen soll der Mann die Flasche auf dem Wohnzimmertisch abgestellt und vor deren Inhalt gewarnt haben. Die beiden Gäste, die von dem flüssigen Ecstasy getrunken hatten, sollen später mit anderen Partygästen in einem Zimmer gewesen sein. Niemand soll einen Notarzt gerufen haben, obwohl es einem der beiden erkennbar schlecht gegangen sei. Erst ein Mitbewohner, der später dazukam, habe den Notruf abgesetzt.Der Fall war erstmals im Winter 2015 verhandelt worden. Damals wurde der Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft war jedoch mit einer Revision beim Bundesgerichtshof erfolgreich.