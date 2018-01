Vermischtes BY Bayern

10.01.2018

10.01.2018

Bayreuth. Der Fränkische Bund hat erneut den fehlenden fränkischen Dialekt im ZDF-Mehrteiler "Tannbach" kritisiert. Stattdessen werde auch in der am Montag gestarteten Fortsetzung der Geschichte über die deutsch-deutsche Teilung - angelehnt an das fränkisch-thüringische Dorf Mödlareuth - eine Art oberbayerischer "Seppl-Dialekt" gesprochen, teilte der Vereinsvorsitzende Joachim Kalb mit. Bei anderen TV-Produktionen - etwa "Heimat" aus dem Hunsrück oder "Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen" - sei dagegen niemand auf die "absurde Idee" gekommen, "nicht die Originalsprachen (Dialekte) zu verwenden", hieß es weiter. Bereits am 2015 hatte es Kritik gegeben. Trotz der Proteste hielt das ZDF an seiner Haltung fest. In dem Mehrteiler werde weder Fränkisch noch Bayerisch gesprochen. Vielmehr sprächen die Dorfbewohner einen "Dialekt, der natürlich dem Bayerischen, das einem breiten Publikum am besten verständlich ist, am nächsten kommt", hatte das ZDF zum Abschluss der Dreharbeiten vor knapp einem Jahr mitgeteilt. Bild: Julie Vrabelova/ZDF/dpa