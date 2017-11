Vermischtes BY Bayern

29.11.2017

54

0 29.11.201754

Erlangen. Ein Lastwagen verursachte am Mittwochmorgen auf der BAB 3 wegen eines Reifenschadens einen Unfall, in den nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken mindestens acht weitere Fahrzeuge verwickelt sind. Die Fahrtrichtung ist deshalb in Richtung Würzburg komplett gesperrt.

Der Verkehr wird über den Standstreifen vorbeigeleitet. In Fahrtrichtung Regensburg sind die linke und mittlere Spur gesperrt. Auch hier wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wie die Polizei mitteilte, war der Sattelzug gegen 6.45 Uhr zwischen Nürnberg-Nord und Behringersdorf in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs, als sich ein Reifen löste und gegen ein Auto krachte. Der Lastwagen kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke, die er teilweise bis in die Gegenfahrbahn durchbrach. Die Ladung - zwei Betonklötze - kamen auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg zum Liegen. Das löste eine Reihe weiterer Unfälle aus. Verletzte gibt es nach Angaben der Polizei bisher nicht. Die Verkehrspolizei Erlangen nimmt den Unfall auf.