08.12.2017

München. Sie hangeln sich an steilen Wänden entlang, besteigen die schwierigsten Berge und passieren anspruchsvolle Routen: Alexander und sein älterer Bruder Thomas Huber gehören zu den besten Kletterern der Welt. Mit spektakulären Expeditionen haben sie sich als "Huberbuam" einen Namen gemacht. Seit mehr als 25 Jahren sind sie staatlich geprüfte Bergführer und gelten als Aushängeschilder ihres Sports. Rechnerisch werden die beiden am Samstag zusammen 100 Jahre alt. Zum Jubiläum zeigt Servus TV am Montag (21.15 Uhr) einen Dokumentarfilm über die Brüder. An der Abenteuerlust der Extremsportler ändert ihr Alter, Alexander wird 49 und ist 51, aber nichts. Doch der Mount Everest, der höchste Berg der Welt, steht nicht auf ihrer Wunschliste. "Das ist kein Berg für uns, der ist für den modernen Abenteuertourismus", sagt Alexander. Einen absoluten Wunschgipfel haben die berühmten Bergsteiger auch nicht. "Es gibt nichts Bestimmtes, was wir jetzt noch klettern wollen." Bild: Tobias Hase/dpa