29.01.2018

Zum Artikel "Richter lässt Kreuz abhängen":

Ein Amtsrichter in Miesbach ließ während des Verfahrens gegen einen afghanischen Asylbewerber das Kreuz im Gerichtssaal abhängen. Angeklagt war der Mann, weil er einem Landsmann mit dem Tod gedroht hatte, da dieser Christ geworden war und am Sonntag in die Kirche ging. Nach Ansicht des Gerichts stellt das Kreuz für den Angeklagten, der gleichzeitig einen Christen wegen seiner Religion mit dem Tode bedrohte, eine unzumutbare innere Belastung dar. Er werde dadurch in seiner Glaubensfreiheit beeinträchtigt. Um keinen Anstoß zu erregen, wird hier das Kreuzsymbol des christlichen Bekenntnisses abgehängt. Doch Christentum geht nicht ohne Kreuz. Ohne Kreuz und Auferstehung ist der Glaube sinnentleert und ausgehöhlt. Wenn Christus sein Leben nicht gelassen hätte, gäbe es keine Vergebung der Schuld, keine Zukunft im Himmel.Christian und Michael Fehr, 92637 Edeldorf