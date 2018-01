Vermischtes BY Bayern

29.01.2018

3

0 29.01.2018

Zum Artikel "Mädchen in Wohnung gezerrt":

Mit Erschrecken musste ich feststellen, welche Urteilsbegründung ein Regensburger Richter 2018 verlas: "Den beiden Mädchen wäre wohl nichts passiert, wenn sie in den richtigen Bus gestiegen wären. Das war wohl Schicksal." Was soll denn so etwas bedeuten? Wie sollen die beiden "falsch eingestiegenen Mädchen" mit "ihrem selbst verschuldeten Schicksal" umgehen? Wie sollen beide Kinder (!) mit der Verarbeitung des erduldeten Übergriffs beziehungsweise zumindest der ausgestandenen Ängste fertig werden? Unser aller ureigenstes Ziel in einem demokratischen Rechtsstaat ist der Schutz von Kindern. Es darf im Jahre 2018 kein Schicksal sein, einem Übergriff ausgesetzt zu werden weil man mit dem falschen Bus fährt.Nur gut, dass der Täter wegen seiner Alkohol- und Suchtproblematik (das ist kein Schicksal, er hatte einen freien Willen) und der Unterbringung in einer Suchtklinik mit einer Verurteilung von vier Jahren und neun Monaten rechnen kann.Eine geschockte Oberpfälzer Mutter und Oma.Katharina Januschke, 92536 Pfreimd