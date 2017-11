Vermischtes BY Bayern

28.11.2017

603

0 28.11.2017603

Amberg/Weiden. 7500 Euro monatlich, ein Leben lang - ein Traum für jeden. Dieser Traum könnte sich für einen Oberpfälzer Lottospiele erfüllen, wenn er sich bei der Lotterieverwaltung meldet. Wie die Staatliche Lotterieverwaltung in München am Dienstag mitteilte, ging der Gewinn in der Rentenlotterie an einen Spielteilnehmer aus der Oberpfalz, der bisher unbekannt ist.

Bei der Ziehung am Samstag, 25. November, hatte der Spieler laut Lotterieverwaltung zwar kein Glück bei der Ziehung LOTTO 6aus49, aber er habe bei der Glücksspirale gewonnen, weil ein Kreuz im "Ja"-Feld der Rentenlotterie platziert hatte. Mit der siebenstelligen Losnummer 1106869 sicherte sich der Spieler die höchste Gewinnklasse der Rentenlotterie. "Deshalb bekommt er ab sofort Monat für Monat 7500 Euro aufs Konto überwiesen - und das ein Leben lang", schreibt die Lotterieverwaltung mit. Für die Teilnahme an der Rentenlotterie habe der Bayer fünf Euro eingesetzt. Der Gesamtwert der Rente entspreche einem Barwert von 2,01 Millionen Euro, den sich der Gewinner auf Wunsch auch auf einmal auszahlen lassen könne.Der Oberpfälzer ist nicht der einzige Gewinner, der sich noch nicht gemeldet hat. LOTTO Bayern wartet nach eigenen Angaben seit der Ziehung vom 23. September darauf, dass sich ein Spielteilnehmer meldet, der bei der Glücksspirale-Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" mit der Losnummer 417132 eine lebenslange Rente in Höhe von monatlich 3000 Euro gewonnen hat. Dieser Spieler stammt laut Lotterieverwaltung aus Oberbayern. "Beide Gewinne können bis zum Ende des Jahres 2020 geltend gemacht werden", schreibt die Lotterieverwaltung.