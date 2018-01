Vermischtes BY Bayern

18.01.2018

7

0 18.01.2018

Ein Ayurveda-Heiler, ein Rettungsassistent und mehrere Chefärzte: Immer wieder stehen Mediziner vor Gericht, weil sie sich an Patienten vergangen haben. Häufen sich die Fälle?

München. Ein Arzt aus Bayern soll Rezepte gegen sexuelle Dienste ausgestellt haben. Ein Ayurveda-Heiler bei München führte Patientinnen gegen deren Willen den Finger in die Vagina ein und bekam dafür drei Jahre Haft. Ein Rettungsassistent aus der Region Nürnberg gestand im vergangenen Oktober vor Gericht, dass er Frauen mit Medikamenten willenlos gemacht und missbraucht habe. Für Aufsehen sorgte auch der Fall eines Bamberger Chefarztes, der laut Urteil vom Oktober 2016 Frauen missbraucht und teilweise vergewaltigt hatte. Später gab es Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen einen weiteren Bamberger Chefarzt. Am Mittwoch verurteilte das Landgericht Ansbach einen Mediziner zu drei Jahren Haft, weil er psychisch labile Patientinnen sexuell missbraucht hat.Es drängt sich die Frage auf: Werden Patienten häufiger zu Opfern? "Das ist nur ein momentaner Eindruck - generell dürfte die Rate konstant sein", erklärt der Basler Psychiater Werner Tschan. In der Fachwelt gehe man davon aus, dass vier bis fünf Prozent des Personals im Gesundheitswesen entsprechende Neigungen haben. Die Schätzung beziehe sich nicht nur auf Ärzte, sondern etwa auch auf Pfleger und Krankenschwestern.Auch die Zahl der Opfer könne nur geschätzt werden. Eine kanadische Studie von 1999 gehe davon aus, dass ein Prozent der Bevölkerung sexuelle Übergriffe im Rahmen von Behandlungen erlebt. Auch Männer seien betroffen. In Foren berichten Frauen von Erlebnissen, die sie stutzig gemacht haben. Eine junge Frau schreibt etwa, dass sie bei einer Nachsorgeuntersuchung vom Gynäkologen gleichzeitig an der Brust und der Vagina abgetastet wurde. Sie fragt: "Ist das normal?" Die Unsicherheit darüber, was Missbrauch und was eine leichte Grenzverletzung ist, scheint groß zu sein.Sexuelle Handlungen seien im Rahmen von Behandlungen grundsätzlich verboten - auch wenn der Patient seine Einwilligung dazu gibt, erklärt Tschan. Das werde in Deutschland von Paragraf 174c im Strafgesetzbuch geregelt. Demnach ist jeder sexuelle Kontakt zwischen Patient und Mediziner im Rahmen einer Behandlung strafbar.Verstößt ein Mediziner dagegen, drohen ihm ein Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses und der Verlust der Zulassung. Beschwerden von Patienten nehmen die Landesärztekammern entgegen. Patienten können sich aber auch an die Polizei wenden. In Bayern kam es wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung des Behandlungsverhältnisses laut Justizministerium 2016 zu fünf Verurteilungen, die Rate ist seit Jahren konstant.Bei Psychotherapeuten ziehe sich der Missbrauch oft über Jahre und sei besonders gravierend, erklärt Barbara Lubisch, die Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung: "Das ist eigentlich genauso schwerwiegend einzustufen, wie der Missbrauch durch einen Elternteil." Oft kommt es aber zu keiner Anzeige. "Viele trauen sich nicht, etwas zu sagen", so Tschan. Der Patient sei während der Behandlung in einem Abhängigkeitsverhältnis. Aus Sicht von Tschan wird es den Opfern auf der Suche nach Hilfe unnötig schwer gemacht. "Die Ärzteschaft hat sich bisher nicht gerade hervorgetan bei dieser Problematik." Keine Berufsdisziplin rede gerne über Fehlhandlungen in den eigenen Reihen.