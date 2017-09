Vermischtes BY Bayern

Regen. Geldscheine im Wert von 500 Millionen haben Kinder in Regen (Niederbayern) gefunden. Sie lieferten das Bündel bei ihrem Vater aus Regensburg ab, der es zur Polizei brachte. Dort stellte sich freilich rasch heraus, dass die Banknoten allenfalls Sammlerwert haben. Es handelt sich um Geldscheine aus Reichsmark-Zeiten, Banknoten der einstigen DDR und Geldscheine aus dem ehemaligen Jugoslawien, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizei will die Banknoten dem örtlichen Fundamt übergeben.