07.06.2017

Garmisch-Partenkirchen. Deutschlands wohl älteste Dessousverkäuferin hört bald auf. Bis zu ihrem 98. Geburtstag im August will Therese Schmid noch fünf Tage die Woche in ihrem vor 62 Jahren eröffneten Miederwarenladen in Garmisch-Partenkirchen stehen. Vielleicht würde sie auch noch länger Büstenhalter und Höschen verkaufen, wenn ihr der Eigentümer des kleinen Ladens nicht gekündigt hätte. Am liebsten bedient die 97-Jährige ihre zahlreichen Stammkundinnen. Gelernt hat Schmid eigentlich Buchhalterin. Doch nach einem Verkehrsunfall musste sie umlernen. Jetzt läuft der Räumungsverkauf. Bis August sollen die Regale leer sein. "Und was bis dahin nicht verkauft ist, verschenke ich an Arme." Bild: dpa