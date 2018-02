Vermischtes BY Bayern

31.01.2018

Ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Wunsiedel ist mit Frostschutzmittel vergiftet worden. Das Motiv dafür macht viele fassungslos.

Glykol-Cocktail

Lebenslang

Wunsiedel. Die Arbeitskollegen können es heute noch nicht fassen: "Der Manfred war so ein lebensfroher Mann, einer, der mit beiden Füßen im Leben steht." Doch Manfred J. (64) ist seit dem 1. Dezember 2017 tot - umgebracht von einer Ministrantin (38) aus Regensburg. Miriam P. war aber nicht hinter Manfred J. her, sie hatte sich in dessen Lebensgefährtin Angelika O. (61) verguckt.Diese war im Sommer vorigen Jahres von Regenstauf zu ihrem neuen Lebensgefährten Manfred J. in ein kleines Dorf im Kreis Wunsiedel gezogen. Weil sie fürchtete, künftig zu kurz zu kommen, entschloss sich Miriam P., Manfred J. aus dem Weg zu räumen. Dies legen die bisherigen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof nahe.Bei einem Besuch bei dem Paar soll Miriam P. dem Partner ihrer Freundin einen ganz besonderen Cocktail gereicht haben. Ein Bestandteil davon war Glykol. Die Chemikalie ist sonst nur als Frostschutzmittel und vom österreichischen Weinpanscher-Skandal her bekannt. Wenige wissen: Gykol ist ein ganz besonders tückisches Gift. Ein Schluck ist für Kinder lebensgefährlich, zwei Schlucke für Erwachsene. Die geruchslose farblose Flüssigkeit verrät sich nur durch ihren sehr süßen Geschmack.Schon eine halbe Stunde nach der Aufnahme zeigen sich die ersten Vergiftungserscheinungen, die fatalerweise einem schweren Rausch gleichen. Das Opfer stirbt jedoch an einem akuten Nierenversagen, oft gefolgt vom Versagen weiterer Organe. Der Todeskampf von Manfred J. dauert 17 Tage lang. Am 1. Dezember erlag er im Fichtelgebirgsklinikum Marktredwitz den Folgen der Vergiftung. Er hinterließ zwei erwachsene Töchter, einen über 90-jährigen Vater, den er betreute - und eine Lebensgefährtin, mit der er im nahen Ruhestand die letzten guten Jahre seines Lebens genießen wollte.Dass Manfred J. vergiftet worden sein musste, war den Ärzten in Marktredwitz schnell klar. Miriam P. rückte jedoch erst nach und nach in den Fokus der Ermittlungen. Sie war nach übereinstimmenden Schilderungen gleich mehrfach am Krankenbett von Manfred J. - und sie schwieg, als die Ärzte auf der Suche nach einem Gegengift danach fragten, was der 64-Jährige nur zu sich genommen haben könnte. Als mögliches Gegengift in frühen Stadien der Vergiftung gilt Alkohol, wie er in handelsüblichem Schnaps enthalten ist. Nachdem die leere Flasche des Getränks gefunden worden war, die sie als Gastgeschenk mitgebracht hatte, wurde die 38-Jährige festgenommen. Inzwischen sitzt sie in U-Haft.Das Motiv ist wohl in der besonderen Beziehung der Frauen zu sehen, wobei diese von Miriam P. wohl ganz anders gesehen wurde als von Angelika O. Während Letztere ausführlich über das neue Glück im Fichtelgebirge berichtete, hatte Miriam P. - obwohl selbst verheiratet - wohl ein anderes Verhältnis mit der Freundin im Sinn. Die Jüngere habe ihr erzählt, dass sie sich nun mehr zu Frauen hingezogen fühle. Sie bedrängte sie mit Whatsapp-Nachrichten und Blumensträußen.Wie eine Bombe hat die Nachricht von der schweren Beschuldigung in der Heimat von Miriam P. eingeschlagen. Die 38-jährige Frührentnerin hat ihr Leben weitgehend der Kirche gewidmet. In der Pfarrei Sankt Josef in Ziegetsdorf bei Regensburg begleitete sie nach Presseberichten die Messen als Ministrantin, führte als Kreuzträgerin die Trauerzüge an und sang im Kirchenchor.Zudem gehörte sie der "Ordo Franciscanus Saecularis" (OFS), einer weltlichen Franziskanergemeinschaft, an. Den Mitteilungen der OFS zufolge hatte sie beim Regensburger Katholikentag 2014 das "lebenslange Versprechen" dieser Gemeinschaft erneuert. Stattdessen droht ihr nun aber eine ganz andere, weltliche Form von lebenslänglich.Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Schuldfähigkeit der 38-Jährigen. So soll sie in frühester Jugend eine schwere geistige Erkrankung erlitten haben. Ein Psychiater ist mit ihrer Begutachtung beauftragt. Laut Dr. Andreas Cantzler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hof, ist dies Standard in jedem Mordverfahren. Der Verteidiger von P., der Hofer Rechtsanwalt Georg Wolfrum, lehnte wegen laufender Ermittlungen jede Stellungnahme ab.