08.06.2017

München/Bamberg. Knapp 430 000 Euro hat ein Internetbetrüger mit 19 "Fakeshops" erbeutet. Nun hat das Landgericht München den 35-jährigen Münchner wegen mehrfachen gewerbsmäßigen Betrugs zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mitteilte. Der Mann hatte im Internet hochwertige Elektroartikel angeboten. Er ließ die Kunden per Vorkasse bezahlen - und blieb die Lieferung schuldig. So prellte er rund 750 Kunden um insgesamt knapp 430 000 Euro.

Fakeshops" sind oft auf den ersten Blick von seriösen Verkaufsplattformen im Internet kaum zu unterscheiden", warnte die Zentralstelle Cybercrime. Die Angebote des Mannes seien an Professionalität kaum zu überbieten gewesen. Die Shops wechselten regelmäßig ihre Domains. Bilder und Artikelbeschreibungen kopierte der Täter von Seiten seriöser Online-Händler. Es gab auch eine Telefonnummer für Kundenrückfragen - in einem extra gemieteten Online-Sekretariat. Die Web-Shops seien aggressiv über Internet- und Preissuchmaschinenanbieter für den deutschsprachigen Raum beworben worden. In einigen Fällen gab es über Strohmänner auch Handelsregistereintragungen.