Nach Raubmord an Frauenpaar

Vermischtes BY Bayern

27.11.2017

2

0 27.11.2017

Augsburg. Nach dem Raubmord an einem Frauenpaar hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Der 32-Jährige habe seine Nachbarinnen umgebracht, um deren Konten plündern zu können, sagte Staatsanwältin Martina Neuhierl. Sie beantragte auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Sollte die Strafkammer diese anordnen, könnte der Angeklagte nicht nach 15 Jahren zur Bewährung aus dem Gefängnis entlassen werden. Er müsste voraussichtlich mehr als 20 Jahre in Haft bleiben. Die Verteidiger des Mannes verlangten Freispruch. "Der Mord ist ihm nicht nachzuweisen", sagte Rechtsanwalt Walter Rubach. Die Anwälte deuteten an, dass der 32-Jährige vielleicht bei der Beseitigung der Leichen geholfen habe. Es dürfte aber nicht darauf geschlossen werden, dass er auch der Täter sei.