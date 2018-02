Vermischtes BY Bayern

27.02.2018

Zwiesel. Der Naturpark Bayerischer Wald nimmt sich ein Beispiel am Nachbarland Tschechien. Während sich in Deutschland nur wenige Institutionen mit Lichtsmog beschäftigen, ist Tschechien hingegen schon einen Schritt weiter, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturparks. Tschechien war demnach das erste Land Europas, das Lichtverschmutzung fest im Gesetz verankert hat. Zudem gibt es bereits vier gesetzlich festgelegte sogenannte Lichtschutzgebiete, in denen der dunkle Himmel als Wert für künftige Generationen dauerhaft erhalten werden soll.

Im Rahmen des Interreg-Projekts "Lichtverschmutzung - gemeinsames Verfahren" arbeitet der tschechische Partner "Aktivity pro" nun mit dem Naturpark zusammen. Sie wollen Methoden ausarbeiten, um neu entstehende Lichtverschmutzung zu vermeiden und bestehende einzudämmen. Auch möchten sie die Bevölkerung aufklären. Dazu sind Veranstaltungen mit Sternbeobachtungen im Naturparkgebiet geplant.Die öffentliche Auftaktveranstaltung auf bayerischer Seite ist am Donnerstag, 1. März, im Naturpark-Informationshaus in Zwiesel. Die Verantwortlichen wollen dann ihr Konzept detailliert vorstellen.___Weitere Informationen zum Projekt: