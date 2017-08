Vermischtes BY Bayern

08.08.2017

08.08.2017

München. (KNA) In Bayerns sind 42 Gemeinden in das Programm "Marktplatz der Generationen" aufgenommen worden. Nach den Worten von Ministerin Emilia Müller (CSU) soll damit besonders kleinen Gemeinden geholfen werden, den demografischen Wandel zu gestalten. Ziel sei es, die Nah- und Grundversorgung im ländlichen Raum zu sichern. Damit wolle man vor allem älteren Menschen ermöglichen, in ihrer Kommune zu bleiben. Profitieren würden aber letztlich alle von der steigenden Attraktivität in den Gemeinden, so Müller.

Nach einer Modellphase, die in neun Gemeinden (darunter in der Oberpfalz Waldthurn und Bärnau) erfolgreich durchgeführt worden sei, gehe das Projekt jetzt bayernweit in die Fläche, heißt es. Die ausgewählten Kommunen würden passgenau beraten und bei der Umsetzung konkreter seniorenpolitischer Maßnahmen aktiv begleitet. Das umfasse die Nah- und Grundversorgung, die soziale, gesundheitliche und pflegerische Infrastruktur, die gesellschaftliche Teilhabe, aber auch neue Wohnkonzepte.Beteiligt sind an dem Projekt in Oberbayern Bad Bayersoien, Mörnsheim, Tyrlaching, Uffing und Bergkirchen sowie in Niederbayern Ering, Iggensbach, Tiefenbach, Thurmansbang, Fürstenstein und Ruderting. In Unterfranken wurden ausgewählt Blankenbach, Oberschwarzach, Triefenstein, Waldbrunn und Wiesenbronn und Hausen, in Oberfranken Bischofsgrün, Kirchehrenbach, Regnitzlosau, Thiersheim und Marktgraitz.Aus Mittelfranken sind dabei Aurach, Dachsbach, Dietersheim, Illesheim, Thalmässing, Vestenbergsgreuth und Wilburgstetten. Aus Schwaben wurden ausgewählt Kleinaitingen, Schwabmünchen, Wehringen und Westendorf sowie aus der Oberpfalz Hirschbach, Königstein, Laaber, Rettenbach, Thanstein, Pemfling, Reichenbach, Rötz und Schwarzenbach.