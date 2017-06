Vermischtes BY Bayern

21.06.2017

Nürnberg. Waghalsige Sprünge, fesche Dirndl und eine gute Show: Wer das bietet, kann Ende Juli in Nürnberg neuer "Weltmeister" im Dirndl-Flug werden. "Je spektakulärer man ins Wasser segelt, desto besser", sagte der Veranstalter des Spaßwettbewerbs, Patrick Kraft, am Mittwoch in Nürnberg. Mitmachen kann jeder ab 18 Jahren. In zwei Klassen mit bis zu 40 Springern bewertet eine Jury die Originalität beim Sprung vom drei Meter hohen Turm. Die Gewinnerin im Vorjahr sprang mit Regenschirm, aus dem silberne Glitzerfäden fielen. Bild: dpa