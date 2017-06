Vermischtes BY Bayern

11.06.2017

Nach den zwei Nürnberger Prostituiertenmorden wird ein dringend Tatverdächtiger festgenommen. Wer ist der Mann? Die Polizei mauert und gibt keine weiteren Infos heraus. Die Medien werden auf Montag vertröstet - ungeachtet des großen öffentlichen Interesses.

Soko "Himmel"

Modellwohnungen

Nürnberg. Der mutmaßliche Mörder von zwei Prostituierten in Nürnberg ist gefasst. Gegen den dringend Tatverdächtigen erging Haftbefehl, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei zunächst keine weiteren Details mitteilen. Zuerst hatten die "Nürnberger Nachrichten" online über die Festnahme berichtet.Der Festnahme seien umfangreiche Ermittlungen der 30-köpfigen Sonderkommission "Himmel" vorausgegangen. "Aufgrund noch laufender Maßnahmen und Ermittlungen können weitere Einzelheiten derzeit nicht bekanntgegeben werden."Ungeachtet des großen öffentlichen Interesses hielt die Polizei auch am Sonntag an dieser Linie fest, obwohl nicht ersichtlich war, warum Informationen zum Alter, dem Beruf oder der Nationalität des Festgenommenen von ermittlungstaktischer Bedeutung sein könnten. Erst an diesem Montag wollen die Ermittler auf einer Pressekonferenz in Nürnberg Näheres bekanntgeben.Am 24. Mai war in Nürnberg eine 22-jährige rumänische Prostituierte ermordet worden. Rettungskräfte hatten die Frau nachts in einer brennenden Wohnung im sechsten Stock eines Nürnberger Mehrfamilienhauses gefunden. Am Pfingstmontag wurde wieder eine Prostituierte, eine 44 jährige Chinesin, umgebracht.Die Polizei ging von Anfang an davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang standen. Dies legten die Obduktionsergebnisse und die "Auffindesituationen an den Tatorten" nahe. Todesursache war in beiden Fällen "Gewalt gegen den Hals". Die beiden ermordeten Frauen waren erst seit kurzem in Nürnberg, und beide Taten ereigneten sich in sogenannten Modellwohnungen. Diese Apartments in Mehrfamilienhäusern werden von den Prostituierten meist nur für eine bis drei Wochen angemietet. Denn viele der Frauen halten sich nur kurz in einer Stadt auf. Sie reisen europaweit herum.Die Modellwohnungen sind der Polizei in der Regel bekannt. In Nürnberg gibt es nach früheren Angaben der Beamten davon rund 180. Insgesamt gebe es in der Frankenmetropole rund 240 "bordellartige Betriebe". Neben den Modellwohnungen gehören dazu Laufhäuser und Bordelle. Durchschnittlich halten sich nach Polizeiangaben in Nürnberg etwa 600 Prostituierte auf - im gesamten Jahr bis zu 1300.