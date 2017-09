Vermischtes BY Bayern

München. 116 Mädchen und Frauen haben sich in der ersten Wiesn-Woche hilfesuchend an eine spezielle Anlaufstelle des Oktoberfestes gewandt - genauso viele wie im vergangenen Jahr. Rund 60 Prozent von ihnen stammten aus dem Ausland, teilten die Organisatoren der Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" am Montag mit. Fünf Frauen waren von Männern körperlich angegriffen worden, eine erlebte sexuelle Gewalt in einem Festzelt. In den meisten Fällen hatten die Frauen aber nur ihre Freunde verloren oder konnten in den Menschenmassen ihre Reisegruppe nicht mehr finden.

Das Team der Anlaufstelle organisierte Schlafplätze für die Nacht oder einen sicheren Heimweg, verlieh Kleidung oder half mit Geld aus. So konnten Frauen den Wohnungsschlüssel nicht mehr finden oder sie verpassten den letzten Zug nach Hause. Einige hatten auch Geldbeutel und Handtasche verloren. Die Hilfsaktion riet Besucherinnen, für Notfälle die Handynummer von Freunden auf einem Zettel zu notieren und separates Bargeld etwa in der Dirndltasche mitzunehmen.Probleme anderer Art hatten hingegen zahlreiche Oktoberfest-Mitarbeiter. Sie wurden mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert. Der Fall wird nun untersucht. Die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet, wie das Referat für Gesundheit und Umwelt mitteilte.Die ersten Mitarbeiter hatten sich am Sonntag mit Magen-Darm-Beschwerden beim Sanitätsdienst gemeldet. Bis zum Abend war die Zahl auf 21 gestiegen. Vorsorglich fuhr die Feuerwehr zu den Unterkünften der Wachleute, um eventuell weiteren Betroffenen zu helfen. Dort stießen die Einsatzkräfte auf 17 Mitarbeiter mit ähnlichen Symptomen. Die Betroffenen hatten laut Feuerwehr das Mittagessen eines externen Lieferanten zu sich genommen. Es wurden Proben des Stuhls und der Lebensmittel genommen.