München.

15.01.2018

15.01.2018

München. Im Prozess gegen den Waffenbeschaffer des Münchner Amokläufers fordert die Nebenklage eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord. Der Angeklagte Philipp K. habe jederzeit damit rechnen müssen, dass Menschen mit der von ihm verkauften Waffe getötet oder verletzt werden könnten, argumentierten die Vertreter der Hinterbliebenen am Montag vor dem Münchner Landgericht I. "Das war ihm aber egal", hieß es von einem der Rechtsanwälte.

Die Anklage wirft dem 33-Jährigen aus Marburg (Hessen) unter anderem illegalen Waffenhandel, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor. Er hatte zu Prozessbeginn im vergangenen August zugegeben, dass er die Schusswaffe verkauft hatte, mit der der 18-jährige David S. am 22. Juli 2016 am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und sich selbst erschoss. Die meisten Opfer hatten einen Migrationshintergrund.Mehrere Vertreter der Nebenklage betonten, dass der Waffenhändler stolz auf die Tat seines Kunden gewesen sei und keine Reue empfinde. Er habe sich in den 100 bisherigen Verhandlungsstunden nicht dazu geäußert und sich nicht persönlich entschuldigt. Angeklagter und Amokläufer einte eine rechte Gesinnung. "Sie waren Brüder im Geiste", sagte etwa Rechtsanwalt Jochen Uher, der das erste Plädoyer der Nebenklage hielt.Für die dem Waffenhändler zur Last gelegten Verstöße forderte Uher eine Haftstrafe von mindestens elf Jahren. Der gebürtige Kölner, der seine Ware unter dem Pseudonym "rico" über das Darknet verkauft hatte, habe nach dem Motto gehandelt: "Was kümmert mich das Leid der anderen - Hauptsache, der Umsatz stimmt", sagte Uher. Ein weiterer Opfer-Vertreter plädierte für mindestens zehn Jahre Haft.Die anderen Nebenklage-Anwälte schlossen sich der Forderung an, viele von ihnen verzichteten aber auf formale Strafanträge. Schwerpunkt der Plädoyers war die Forderung nach einem rechtlichen Hinweis, der eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord in den Bereich des Möglichen bringen würde.