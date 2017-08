Vermischtes BY Bayern

22.08.2017

22.08.2017

Regensburg. Besuch in der Fälscherwerkstatt. Hier lernt Sarah Kungl das Auge des Betrachters zu verwirren. Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Aber keine Angst, die 24-Jährige ist keineswegs kriminell - sie steckt mitten in ihrer Ausbildung zur Bühnenmalerin.

Bezug zur Praxis

Alles schön gefälscht

Drei Jahre dauert das, die Bewerber müssen mindestens die Mittlere Reife vorweisen und mit den Arbeitsproben in ihrer Bewerbungsmappe überzeugen können. Gelernt wird dann einerseits ganz praktisch im Malsaal wie dem des Regensburger Stadttheaters, andererseits im Blockunterricht an der Berufsschule. Für den Bereich der Theatermaler befindet die sich bundesweit zentral in Baden-Baden. Geld gibt's auch - wie viel, das ist von Theater zu Theater verschieden. In Regensburg sind es zwischen 750 und 950 Euro im Monat.Und warum wird man Theatermaler? "Ich hatte nach dem Abitur überlegt, ein Kunst-Studium zu machen", erzählt Sarah. "Aber dann wollte ich doch noch mehr den praktischen Bezug haben."Den hat sie nun. Schließlich muss die mit ihren Kollegen tagtäglich dran arbeiten, das Auge der Theaterbesucher zu täuschen. "Wir machen ganz viel Materialimitationen, zum Beispiel Beton oder Holz", erzählt Bernhard Ott, der Leiter des Malsaals. "In der Regel ist alles gefälscht bei uns", sagt er schmunzelnd.Und das macht viel Spaß - weil die Herausforderung einer Kulisse nie gleich ist. Während Sarah und Bernhard erzählen, werden draußen im Saal beispielsweise gerade die Wände eines Zimmers bearbeitet, dessen Modell im Maßstab 1:33 auf dem Tisch steht. Klinkerwände hat es, im Obergeschoss soll eine nette Blümchentapete entstehen und unten unter anderem ein richtig schön rußiger Kamin.Für die Umsetzung solcher Vorlagen des Bühnenbildners fertigen die Schreiner des Theaters beispielsweise Rahmen mit Holzplatten für die Wände, die Sarah und ihre Kollegen dann bemalen müssen. "In der Regel haben wir für ein solches Bühnenbild rund zwei Wochen Zeit", erzählen die beiden. Wenn sie nicht gerade an einem aktuellen Projekt mitarbeitet, heißt es für die Auszubildende immer wieder üben, üben, üben...Da entstehen kleine Dekorationselemente wie ein (natürlich gefälschter) Brunnen mit Fliesen-Umfeld oder auch mal ein größeres Bild wie das eines kleinen grünen Kobolds, das über der Türe angebracht ist.Immer wieder Neues, immer wieder Überraschendes also im Malsaal des Theaters. Und genau das ist es auch, was den Mitarbeitern hier so gut gefällt: "Es ist das Spannendste und Schönste, wenn man etwas vollkommen Neues entwickeln muss, weil es für die Anforderungen des Bühnenbildners mal keine Patentrezepte gibt", sagt Bernhard Ott. Und wenn es ab und an mal langweilige Arbeiten gibt - wie beispielsweise stundenlang die Bühnenbild-Elemente von hinten schwarz zu grundieren - dann geht das auch vorbei.Und was lernen die Theatermaler-Azubis dann an der Berufsschule? "Sie lernen richtig gut malen", sagt Bernhard Ott. Ein Bühnenmaler muss all das können, was ein normaler Maler auch können muss - und dann kommt noch der künstlerische Aspekt dazu. Landschaftsmalerei müssen die Bühnenmaler beispielsweise natürlich ebenso beherrschen wie Akt oder einen naturgetreuen Faltenwurf.Wie gut sie das dann drauf haben, müssen die Azubis bei der Abschlussprüfung zeigen: Da steht nämlich unter anderem auch eine dreitägige praktische Prüfung auf dem Programm, während der die Schüler eine Zeichnung und eine 3x2,5 Meter große Malerei anfertigen müssen. Und da müssen dann nach den Vorgaben der Prüfer die verschiedensten Elemente umgesetzt sein.Und wenn sie das alles glücklich hinter sich gebracht hat, was hat Sarah Kungl dann vor? "So genau weiß ich es noch nicht", sagt sie. "Mal schauen, was bundesweit für Stellen ausgeschrieben werden. Dann bleibe ich an einem Theater - oder ich setze auf die Ausbildung doch noch ein Kunst-Studium drauf."