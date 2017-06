Vermischtes BY Bayern

Bayreuth. In Bayreuth öffnet die erste Inklusions-Jugendherberge im Freistaat. In der Anlage können Menschen mit Handicap wohnen - behindertengerechte Arbeitsplätze inklusive. Die Jugendherberge wurde in den vergangenen Jahren für knapp elf Millionen Euro komplett neu errichtet - es ist der erste Neubau des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) in Bayern seit den 1970er Jahren. An diesem Freitag (23. Juni) ist die offizielle Eröffnung.

Schon seit Jahren arbeiten die Jugendherbergen in Deutschland an einem Imagewandel und präsentieren sich moderner. "Wir wollen uns den Bedürfnissen junger Reisender anpassen", sagte eine Sprecherin. Hauptzielgruppe blieben zwar Schüler auf Klassenfahrt, man sei aber auch offen für Familien oder Tagungsgäste. Bayerns Jugendherbergen zählten im vergangenen Jahr 1,31 Millionen Übernachtungen, im Jahr zuvor waren es 1,29 Millionen. Viele Jugendherbergen wurden in den vergangenen Jahren modernisiert, etwa in Oberammergau, Berchtesgaden und Nürnberg.In Bayreuth entschieden sich die Verantwortlichen für einen kompletten Neubau. Maximal 180 Gäste finden dort nun Platz. Ein Teil der Zimmer ist barrierearm gestaltet, ein Zimmer ist komplett barrierefrei. Die Idee: Auch Inklusions-Klassen können so problemlos eine Klassenfahrt unternehmen, ohne behinderte Mitschüler auszuschließen. Viele Freizeitangebote können auch Menschen mit Handicap nutzen. Und auf Mitarbeiterseite finden Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Lernschwierigkeiten einen Job in der Jugendherberge.Architekt Tobias Wallisser setzte auf Offenheit bei der Konzeption. Der weitläufige Eingangsbereich mit vielen Akzenten in leuchtendem Grün führt direkt in den Speisesaal, im Foyer bietet eine Sitztreppe Möglichkeiten für gemeinschaftliche Aktivitäten wie etwa Public Viewing.Die bisherige Jugendherberge in der Festspielstadt wird in den kommenden Tagen abgerissen - es sollen dort Sport- und Freizeitanlagen für die Gäste der neuen Unterkunft entstehen.