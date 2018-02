Schwerer Verkehrsunfall in Himmelkron - Auto erfasst Fußgänger

Vermischtes BY Bayern

05.02.2018

238

0 05.02.2018238

Himmelkron. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in Himmelkron im Landkreis Kulmbach ereignet. Ein Fußgänger wurde am Montagmorgen von einem Auto erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er starb. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort, nach ersten Angaben der Beamten ist die Bundesstraße 303 komplett gesperrt. Ausführlicher Bericht folgt.