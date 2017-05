Vermischtes BY Bayern

31.05.2017

Heute am frühen Morgen brechen sie nach Altötting auf: Die Teilnehmer der 188. Regensburger Diözesanfußwallfahrt. Für einen beginnt der Weg schon viel früher.

Daten zur Fußwallfahrt Die Fußwallfahrt beginnt heute um 7.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Albertus Magnus in Regensburg. Um 8 Uhr ziehen die 4000 Teilnehmer los. Nach 111 Kilometern kommen sie am Samstag gegen 9.30 Uhr in Altötting an, wo sie einen Abschlussgottesdienst in der Basilika St. Anna feiern. Die Pilger übernachten in Privatquartieren. Das Rote Kreuz fährt mit 14 Sanitätsfahrzeugen, zwei Rettungswägen und 60 Helfern mit. Sechs Ärzte stehen bereit. Das Gepäck wird von 60 Fahrzeugen transportiert. Dazu kommen zwei WC-Wägen mit 20 Kabinen, die an 16 Stationen aufgestellt werden. 15 Priester stehen für die Beichte bereit. 30 Ordner bemühen sich um einen reibungslosen Ablauf. Polizisten schützen den Pilgerweg. (gib)

Regensburg. Pilgerführer Bernhard Meiler aus Oberwildenau (Kreis Neustadt/WN) organisiert seit 20 Jahren die Fußwallfahrt nach Altötting. Die Faszination Altötting lässt den 60-jährigen Postbeamten seit Kindesbeinen nicht los.Bernhard Meiler: Seit 1982 bin ich als Pilger nach Altötting mitgelaufen, Arbeitskollegen hatten das vorgeschlagen. Ein paar Jahre später fragte mich der damalige Pilgerführer Sepp Gietl, ob ich bei der Organisation mithelfen wollte. Ich sagte Ja. 1997 wurde ich dann zum Vorsitzenden des Pilgervereins Regensburger Diözesanfußwallfahrt gewählt - und damit auch zum Pilgerführer.Ich komme aus einem sehr christlich geprägten Elternhaus. Schon als Kind bin ich mit meinen Großeltern nach Altötting gewallfahrtet, damals mit dem Zug, nicht zu Fuß. Auf irgendeine Art habe ich empfunden, dass das etwas Wunderbares ist. Da muss ich dabei sein. Die Liebe zur Muttergottes von Altötting hat sich weiter geprägt. Eine innere Stimme sagte mir oft: "Fahr nach Altötting, auch unabhängig von der Fußwallfahrt." Das ist ein Ruhepol, ein Ausgleich für mich.Viel Zeit verschlingt es schon. Die Vorbereitungen beginnen mit der Fastenzeit und sollten bis Ostern abgeschlossen sein. Die größte Herausforderung ist der Beginn der Wallfahrt in Regensburg. Wenn 4000 Pilger gleichzeitig aufbrechen, muss alles passen. Die Straßensperren müssen mit der Polizei abgesprochen sein, die Ordner müssen wissen, wo sie stehen sollen, die Begleitfahrzeuge müssen am richtigen Ort sein. Ich muss am Handy immer erreichbar sein. Bei der Polizei haben wir eine eigene Pilgerfrequenz.Die Pilger sind disziplinierter geworden, sie halten sich an die Regeln. Der Altersdurchschnitt ist gesunken, wir haben viele Jugendliche und junge Eltern unter den Teilnehmern. Beim Einzug in Altötting stehen oft Kinder an der Straße, die "Hallo Mama" oder "Hallo Papa" rufen, wenn sie ihre Eltern unter den Pilgern entdecken. Besonders freut mich auch, dass zahlreiche evangelische Christen mitlaufen.2001 hat der damalige Kardinal Joseph Ratzinger, der spätere Papst, die letzte Etappe der Wallfahrt begleitet. Ich habe zusammen mit ihm in einem VW-Bus Kaffee getrunken und Wurstsemmeln gegessen. 2006 durfte ich dem Heiligen Vater dann bei seinem Besuch in Altötting auf dem Kapellplatz einen Ehrenpilgerstab überreichen. Das war für mich als engagierten Christen das größte Erlebnis.Eine große! Im vergangenen Jahr war das Wetter so schlecht wie lange nicht mehr - mit Dauerregen, Sturm und Gewitter. Noch schlimmer ist große Hitze. Wer mit seinem Kreislauf Probleme hat, muss abbrechen. Teilnehmer können aber auch in die Begleitbusse einsteigen und sich ein Stück fahren lassen. Heuer schaut der Wetterbericht gut aus für uns.Ich bin noch mal für vier Jahre gewählt worden. Danach muss man schon schauen, dass frisches Blut in die Wallfahrt kommt.___Live-Blog von der Wallfahrt im Internet: