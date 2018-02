Vermischtes BY Bayern

Garmisch-Partenkirchen. Der Mond über dem Berg Wank im Südwesten des Estergebirges: Größer und heller als sonst stand er gestern Nacht über Bayern. Der Erdtrabant kam unserem Planeten so nah wie seit 1948 nicht mehr. Zum zweiten Mal in einem Monat zeigt sich der Mond in der Nacht zum 1. Februar voll am Himmel. Dabei ist er der Erde besonders nah und wirkt dadurch heller und größer als sonst. Bild: Angelika Warmuth/dpa