Spektakulärer Unfall in Nürnberg

Vermischtes BY Bayern

12.06.2017

12

0 12.06.201712

Nürnberg. Ein von der Fahrbahn abgekommener Autotransporter hat am Montag in Nürnberg einen geparkten Möbellaster in ein Wohnhaus geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Ecke des Einfamilienhauses regelrecht abrasiert, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der völlig demolierte Autotransporter selbst kam im Garten des Hauses zum Stehen. Beide Fahrer und die Hausbewohner blieben zum Glück unverletzt.

Nach Polizei-Erkenntnissen war der mit zwei Autos beladene Transporter auf der vielbefahrenen Ausfallstraße im Westen Nürnbergs plötzlich nach rechts von Fahrbahn abgekommen und gegen den abgestellten Möbellaster gefahren. Dieser durchbrach dadurch den Gartenzaun und prallte gegen die Hausecke. "Der dabei entstandene Schaden ist enorm - wir gehen von mindestens 200 000 Euro aus", sagte der Polizeisprecher.Nach Vermutungen der Polizei hatte der 39 Jahre alte Fahrer des Autotransporters die Kontrolle über seinen Wagen verloren, nachdem er sich am Morgen betrunken ans Steuer gesetzt hatte. "Beim Blutalkoholtest haben meine Kollegen einen Wert von rund ein Promille festgestellt", sagte der Polizeisprecher. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Beide Lastwagen haben nach dem Unfall nur noch Schrottwert. An dem Wohnhaus wurde die Fassade schwer beschädigt.